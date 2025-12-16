Порядка 860 населенных пунктов с одноименными названиями насчитали в Псковской области

Порядка 860 населенных пунктов с одноименными названиями располагаются в Псковской области, по данным Росстата на 1 ноября 2025 года, сообщил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Псковское областное Собрание депутатов
Комитет предлагает принять обращение Псковского областного Собрания депутатов к министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову по вопросу возможности внесения в государственный адресный реестр (ГАР) населенных пунктов с одинаковыми наименованиями, расположенных на территории Псковской области. А также направить принятое обращение министру.
В ходе заседания Алексей Севастьянов уточнил, что подобная практика уже положительно зарекомендовала себя в Нижегородской области.