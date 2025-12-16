Общество

Порядка 860 населенных пунктов с одноименными названиями насчитали в Псковской области

Порядка 860 населенных пунктов с одноименными названиями располагаются в Псковской области, по данным Росстата на 1 ноября 2025 года, сообщил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов 17 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

«Формирование и ведение использования государственного адресного реестра настроено автоматически и не позволяет внести дополнительную информацию, кроме номера дома, наименования улиц и населенного пункта, а также муниципального образования. Таким образом, в настоящее время отсутствует техническая возможность присвоения адреса объекта недвижимости в одноименном населенном пункте в границе одного муниципального образования. Оператором данной системы является Федеральная налоговая служба. Поэтому предлагается направить в Министерство финансов Российской Федерации обращение с просьбой открыть окно для занесения данных и доступа к данному разделу, позволяющему внести хотя бы один из нескольких административных пунктов, исходя из количества постоянно проживающих граждан», - пояснил Алексей Севастьянов.

Комитет предлагает принять обращение Псковского областного Собрания депутатов к министру финансов Российской Федерации Антону Силуанову по вопросу возможности внесения в государственный адресный реестр (ГАР) населенных пунктов с одинаковыми наименованиями, расположенных на территории Псковской области. А также направить принятое обращение министру.

В ходе заседания Алексей Севастьянов уточнил, что подобная практика уже положительно зарекомендовала себя в Нижегородской области.