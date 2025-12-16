Общество

Лицей и школу закрыли на карантин в Великих Луках

В связи с ростом заболеваемости ОРВИ в Великих Луках закрыли на карантин 10-й лицей и школу №5, пишут «Луки.ру».

Как отметила заместитель начальника территориального отделения Роспотребнадзора Ирина Волкова, частично на карантин закрыты также отдельные классы в других школах города. По ее словам, повышение заболеваемости носит сезонный характер и является привычной ситуацией для декабря.

Напомним, в Пскове на карантин закрыты четыре учебных заведения: Псковский технический лицей, лицей «Развитие», а также Псковский гуманитарный лицей и школа №16.

Ранее сообщалось, что с 8 по 14 декабря на территории Псковской области зарегистрировано 6 419 случаев ОРВИ, что на 44,4% выше уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 65,4%.