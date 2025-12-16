Общество

Министр здравохранения Псковской области рассказала об оснащении родильных отделений

Об итогах нацпроекта «Семья» в Псковской области рассказала министр здравоохранения Марина Гаращенко в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM».

Основное внимание в регионе уделяется укреплению материнского и детского здоровья, заявила гостья студии. Главным итогом 2025 года стало создание пяти новых современных женских консультаций. Они организованы на базе межрайонных медицинских учреждений в Острове, Порхове, Дедовичах, Невеле и Стругах Красных (в составе Псковской межрайонной больницы). Консультации полностью укомплектованы новым оборудованием, включая маммографы и УЗИ-аппараты.

«Женская консультация — это работа по участковому принципу. Есть основная точка с самым сложным оборудованием, а кабинеты врачей-гинекологов расположены во всех филиалах. Это сделано для удобства женщин, чтобы им не приходилось преодолевать большие расстояния», — пояснила министр.

Марина Гаращенко также подчеркнула, что развитие этой сети напрямую связано с кадровой политикой и повышением привлекательности профессии врача-акушера-гинеколога.

На ближайшие годы запланирован масштабный этап переоснащения. В 2027 году новое оборудование получат:

Перинатальный центр в Пскове;

Родильный дом в Великих Луках (как филиал перинатального центра);

Областная детская больница в Пскове;

Детская больница в Великих Луках (как филиал областной).

Объединение учреждений, по словам министра, позволило включить южную зону области в федеральный проект и гарантировать их модернизацию.

Таким образом, нацпроект «Семья» в Псковской области реализуется комплексно: через создание современной инфраструктуры, обеспечение ее кадрами и плановое техническое перевооружение ключевых учреждений.