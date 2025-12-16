Общество

Марина Гаращенко: Ведется глубокая аналитическая работа по причинам увольнений врачей

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «ПЛН FM» рассказала о мерах, которые позволили добиться заметных подвижек в решении кадрового вопроса — одной из самых острых проблем для системы здравоохранения.

Основой привлечения и удержания специалистов, по словам министра, остаются меры социальной поддержки, эффективность которых подтверждается анализом. К уже действующим программам в 2026 году добавятся четыре новые меры, согласованные губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым по итогам встречи с медицинским сообществом.

Особое внимание уделяется увеличению стимулирующих выплат.

«Мы за последние четыре года уже, считайте, в 3-4 раза по некоторым категориям выплаты увеличили и увеличиваем их каждый год. Например, со 150 тысяч до 300 — это хорошие деньги для врача», — отметила Марина Гаращенко.

Ключевую роль продолжают играть программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Только в этом году с их помощью в регион привлечены 23 врача и 16 фельдшеров, которые будут работать, в том числе, в новых ФАПах.

Принятые меры дают ощутимый результат. Если раньше дефицит кадров был колоссальным, то сегодня вакантными остаются 289 врачебных ставок. При этом в 2025 году в отрасль пришли 92 новых врача, и главное — люди остаются работать.

«Мы видим за последние три года, что люди из отрасли перестали уходить. Движение врачей у нас на личном контроле пофамильно», — подчеркнула министр.

По словам Марины Гаращенко, в министерстве ведется глубокая аналитическая работа по причинам увольнений. Их делят на две категории: убедительные (объективные жизненные обстоятельства) и неубедительные, такие как «мне некомфортно в коллективе» или «не нравится рабочее место». Выявление таких «дефектов» помогает точечно работать над улучшением условий в конкретных коллективах и учреждениях.