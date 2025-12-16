Общество

Лицей №20 в Пскове приостановил занятия из-за карантина

В список закрывшихся на карантин образовательных учреждений в Пскове вошел лицей №20, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

По его словам, в шести учреждениях порог заболеваемости в 20% был превышен, поэтому учащихся отправили на карантин.

Отправили по домам учеников псковской школы №5.

Также в областном центре на карантине школа №16, Псковский гуманитарный лицей, Псковский технический лицей и лицей «Развитие».

В Великих Луках в связи с ростом заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин 10-й лицей и школу №5.