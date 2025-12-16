Общество

Школу №5 в Пскове закрыли на карантин

Школу №5 в Пскове закрыли на карантин, следует из заявления учреждения в группе «ВКонтакте».

«В связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом среди учащихся наша школа временно закрывается на карантин», - говорится в сообщении.

Занятия прекращены с 19 декабря до 25 декабря (включительно).

«Просим всех соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, следить за состоянием здоровья детей и своевременно обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания. Будьте здоровы!» - призвали в учреждении.

Напомним, также в областном центре на карантине школа №16, Псковский гуманитарный лицей, Псковский технический лицей и лицей «Развитие».

Смотрите также Еще два учебных заведения Пскова закрылись на карантин

В Великих Луках в связи с ростом заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин 10-й лицей и школу №5.