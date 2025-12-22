Общество

Александр Козловский подарил 9-летней псковичке коляску для кукол в рамках «Ёлки желаний»

В Госдуме проходит акция «Ёлка желаний», в рамках которой участники получают письма детей с просьбами о подарках. Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский снял шар с письмом девятилетней Дарьи Ивановой из Пскова, на сегодняшний день желание исполнено, сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Александра Козловского

В письме Дарья Иванова попросила коляску для кукол.

Александр Козловский исполнил мечту девочки и подарил ей желаемую коляску. Он отметил, что этот подарок может стать началом множества добрых игр и счастливых моментов в жизни девочки. Депутат также сказал: «Желаю Даше, чтобы у нее было как можно больше поводов для улыбок, а в её жизни пусть всегда находятся люди, готовые поддержать и порадовать. Именно из таких маленьких чудес и складывается настоящее новогоднее настроение».

«Такие моменты напоминают нам, взрослым, о самом главном – о вере в чудо, о детской искренности и о том, как важно находить время для добрых дел. «Ёлка желаний» – это не просто акция, а возможность подарить ребёнку ощущение праздника и уверенность в том, что мечты сбываются», - написал Александр Козловский.

Напомним, традиционная всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний» проводится в преддверии Нового года. Её цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.