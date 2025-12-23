Общество

В СОЦПРОФ приветствуют инициативу Минтруда: самозанятые смогут получать декретные

Министерство труда и социальной защиты России 19 декабря опубликовало проект приказа, который открывает новые возможности для самозанятых граждан в сфере социального страхования. Документ позволит плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) добровольно уплачивать страховые взносы, чтобы получать пособия по временной нетрудоспособности, включая выплаты по беременности и родам (декретные). Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ активно поддерживает эту инициативу, считая ее важным шагом к социальной защите работников новых форм занятости, сообщил председатель объединения Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Общественное обсуждение проекта продлится до 3 января 2026 года. Документ уже размещен для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов и служит важным шагом в реализации недавно принятого закона, подписанного президентом России, который запускает эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

До недавнего времени самозанятые, применяющие специальный налоговый режим (НПД), не имели права на добровольное страхование в Социальном фонде России (СФР) на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Пособия по беременности и родам были доступны только тем, кто зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП) и уплачивал соответствующие взносы заранее. Новый проект приказа Минтруда корректирует нормативные акты, чтобы самозанятые могли:

Уплачивать добровольные страховые взносы;

Получать пособия по больничным листам;

Оформлять декретные выплаты (пособие по беременности и родам);

Включать периоды уплаты взносов в страховой стаж для расчета пособий.

Это особенно актуально для миллионов женщин-самозанятых, которые занимаются фрилансом, рукоделием, консультациями или другими видами профессиональной деятельности. Теперь они смогут планировать материнство без риска полной потери дохода в период декрета.

«Мы в СОЦПРОФ давно выступаем за расширение социальных гарантий для всех категорий работников, включая самозанятых и мам-предпринимательниц. Этот проект Минтруда — долгожданная мера, которая позволит женщинам-самозанятым уходить в декрет с уверенностью в завтрашнем дне. Декрет — это не только время заботы о ребенке, но и инвестиция государства в будущее семьи и страны», — комментирует проект председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

По словам председателя, возможность получать пособия по беременности и родам сделает материнство более доступным для миллионов россиянок, работающих в гибком формате.

«Мы приветствуем добровольный характер страхования и надеемся, что в дальнейшем система будет развиваться: упростится регистрация взносов, появятся налоговые преференции для мам в декрете и программы переобучения. СОЦПРОФ будет мониторить реализацию эксперимента и отстаивать интересы самозанятых в диалоге с властями, чтобы социальная защита стала реальностью для всех трудящихся», — заключил Сергей Вострецов.

Согласно проекту, самозанятые смогут выбирать пакеты страхования (возможно, с разными уровнями взносов и выплат). Периоды уплаты взносов засчитываются в стаж, а пособия рассчитываются аналогично штатным сотрудникам — на основе среднего заработка или минимального размера (МРОТ). Для участия в эксперименте потребуется регистрация в СФР и своевременная уплата взносов. Подробные правила будут уточнены после доработки приказа.

Эта реформа — часть более широких усилий по адаптации социальной системы к современному рынку труда, где самозанятость становится все популярнее. Профсоюзы СОЦПРОФ уверены: такие изменения укрепят демографию и экономику России, сделав труд более защищенным для всех.