Общество

Число участников чемпионата «Абилимпикс» в Псковской области в 2025 году выросло на 18%

На X региональном чемпионате движения «Абилимпикс» в 2025 году выступили 211 человек из Псковской области — на 18% больше, чем в 2024-м. Количество компетенций выросло до 27, среди которых новые направления «Жестовое искусство» и «Массажист», сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Ольга Верхоглядова.

Фото: группа в сети «ВКонтакте» «Абилимпикс»

По словам Ольги Верхоглядовой, Псковская область значительно расширила свое участие в движении «Абилимпикс» в 2025 году, продемонстрировав заметный рост в организации и проведении X регионального чемпионата.​

Соревнования в этом году проходили с 15 по 18 апреля. В чемпионате принял участие 91 школьник, 70 студентов и 30 специалистов, а также 20 участников из категории «Фестиваль возможностей».

Впервые в 2025 году к движению присоединились сотрудники псковской фабрики «Славянка», члены Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и работники Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

Судейство осуществляли 163 эксперта. Соревнования проходили на десяти площадках региона.

Успехи Псковской области подтвердились на национальном уровне: школьник Виталий Тарасов занял третье место в финале национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Столярное дело».

Впервые в рамках национального чемпионата «Абилимпикс» 2025 года был проведен чемпионат среди участников военной операции «Абилимпикс» по 15 компетенциям. Псковскую область на этом чемпионате представлял участник СВО Иван Портнов. Призового места Иван не занял, но поставил перед собой цель снова попробовать свои силы в будущем году.

Статистические данные: Ольга Верхоглядова

Движение «Абилимпикс» в Псковской области началось в 2016 году, когда был проведен первый региональный чемпионат по двум компетенциям с участием 13 конкурсантов. С тех пор Псковская область предоставляет людям с инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями здоровья возможности для реализации их профессионального потенциала, отметила Ольга Верхоглядова.

Целью «Абилимпикс» является повышение уровня профессионального мастерства, содействие трудоустройству и социальной адаптации участников.