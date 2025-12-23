Общество

Одобрен проект реконструкции автомобильного пункта пропуска на границе Псковской области с Латвией

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции автомобильного пункта пропуска «Убылинка» на границе Латвии и Псковской области. Новая инфраструктура и современные системы досмотра позволят увеличить его пропускную способность до 2 028 транспортных средств в сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Фото: ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Площадь земельного участка, который занимает объект, составляет более 255 тыс. кв. м.

«Проект предполагает значительное увеличение пропускной способности погранперехода, а именно до 2 028 транспортных средств в сутки или 740 220 в год. В том числе планируется, что пересечь границу смогут 1 170 легковых и 778 грузовых автомобилей в сутки, что соответственно составит 427 050 и 283 970 единиц в год», - рассказал главный эксперт проекта Дмитрий Федорин.

Реконструкция предполагает размещение на территории пункта пропуска ряда модульных блоков.

Здесь разместят павильоны паспортного контроля грузовых и легковых автомобилей и ряд других зданий, включая помещения санитарно-карантинного контроля. Также на пункте пропуска построят пункт передержки животных.

Заказчик - Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»

Генеральная проектная организация - АО «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ».