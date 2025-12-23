Одобрен проект реконструкции автомобильного пункта пропуска на границе Псковской области с Латвией

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции автомобильного пункта пропуска «Убылинка» на границе Латвии и Псковской области. Новая инфраструктура и современные системы досмотра позволят увеличить его пропускную способность до 2 028 транспортных средств в сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Фото: ФАУ «Главгосэкспертиза России»
Площадь земельного участка, который занимает объект, составляет более 255 тыс. кв. м.
Реконструкция предполагает размещение на территории пункта пропуска ряда модульных блоков.
Здесь разместят павильоны паспортного контроля грузовых и легковых автомобилей и ряд других зданий, включая помещения санитарно-карантинного контроля. Также на пункте пропуска построят пункт передержки животных.
Заказчик - Федеральное государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы»
Генеральная проектная организация - АО «Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ».