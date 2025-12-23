Общество

10-летней псковичке подарили куртку в рамках акции «Ёлка желаний»

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Псковской области приняло участие во всероссийской акции «Ёлка желаний», сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

«Это масштабная всероссийская акция, проводимая ежегодно с 2018 года. Её главная задача – подарить маленьким героям чувство радости и заботы, сделав их праздничные дни особенными», - отметили в управлении.

Участниками акции являются дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, семьи с доходом ниже прожиточного минимума, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети из семей участников специальной военной операции, а также проживающие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, дети из семей, пострадавших от обстрелов в Белгородской, Курской и Брянской областях.

В этом году начальнику управления Минюста России по Псковской области Сергею Самолётову попалась новогодняя открытка от 10-летней Анастасии из Псковского округа, которая мечтала о зимней куртке. Анастасия была приглашена с законным представителем в здание управления Министерства юстиции по Псковской области. Сотрудники исполнили ее мечту. Сергей Самолётов вручил подарок и поздравил девочку с наступающим Новым годом.