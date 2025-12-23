Псковcкая обл.
Общество

В СОЦПРОФ приветствуют расширение возможностей по возмещению расходов на охрану труда

24.12.2025 10:13|ПсковКомментариев: 0

Вступил в силу приказ Министерства труда и социальной защиты РФ, значительно расширяющий перечень компенсируемых затрат на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Это важный шаг в направлении укрепления системы охраны труда, который позволит работодателям активнее инвестировать в безопасность и здоровье сотрудников. Профсоюзы СОЦПРОФ, активно отстаивающее интересы работников в сфере трудовых прав и безопасности, положительно оценивают эти изменения, сообщил председатель объединения Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

«Мы значительно расширили возможности работодателей по возмещению расходов. Теперь в перечень компенсируемых затрат включены такие актуальные статьи расходов, как обучение для новых категорий работников, манекены-тренажеры, вендинговое оборудование для средств индивидуальной защиты (СИЗ), системы для дистанционных медосмотров, блоки тахографов, комплектующие для аптечек и системы дистанционного контроля безопасности. Это позволит бизнесу более гибко инвестировать в современные технологии охраны труда и обеспечивать своевременную компенсацию даже за расходы, понесенные в конце финансового года. Кроме того, мы предусмотрели финансирование оснащения медпунктов. Главная цель этих изменений – повышение защищенности работников», — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Новые правила предусматривают добавление в перечень возмещаемых расходов нескольких ключевых позиций:

  • Обучение по охране труда для новых категорий работников;
  • Манекены-тренажеры для отработки навыков первой помощи;
  • Вендинговое оборудование для выдачи СИЗ;
  • Системы дистанционных медицинских осмотров;
  • Блоки тахографов для контроля режима труда водителей;
  • Комплектующие для обновления аптечек первой помощи;
  • Системы дистанционного контроля безопасности на производстве. 

Кроме того, введено финансирование оснащения медицинских пунктов на предприятиях, что особенно актуально для крупных производств и удаленных объектов.

Одновременно упрощена процедура подачи документов: с 2026 года работодатели смогут обращаться за возмещением до 20 декабря, а заявления принимаются в электронном виде через личный кабинет на сайте Социального фонда России с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Ежегодный объем средств, выделяемых социальным фондом на эти цели, продолжает расти. В 2025 году предусмотрено 35,76 миллиарда рублей, в 2026 году — 42,1 миллиарда рублей, в 2027 году — 45,51 миллиарда рублей, а в 2028 году — 48,97 миллиарда рублей. Это демонстрирует приоритет государства в сфере профилактики травматизма и профзаболеваний.

Председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов поддержал инициативу по расширению перечня возмещаемых расходов на охрану труда. По его словам, включение таких современных инструментов — это реальный шаг к повышению уровня защищенности работников на производстве.

«Особо важно финансирование медпунктов и упрощение процедуры подачи заявлений в электронном виде, что сделает механизм доступнее для малого и среднего бизнеса. Эти меры не только помогут работодателям внедрять инновационные технологии охраны труда, но и напрямую способствуют снижению травматизма и профессиональных заболеваний. СОЦПРОФ всегда настаивает на том, что здоровье и жизнь работников – абсолютный приоритет, и подобные инициативы Минтруда укрепляют социальное партнерство между профсоюзами, бизнесом и государством», — подытожил Сергей Вострецов.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
