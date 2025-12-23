Общество

Демисезонный костюм получила юная печерянка от начальника псковского УФСИН

Новогодняя благотворительная акция «Ёлка желаний», стартовавшая в Псковской области на прошлой неделе, объединила представителей власти, духовенства и общественных институтов. К масштабному проекту присоединился начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов, взявший с новогодней ёлки шарик с мечтой 12-летней Ярославы из Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: правительство Псковской области

Девочка загадала получить в подарок стильный утепленный демисезонный костюм. Это желание исполнил руководитель пенитенциарного ведомства региона. Виктор Леонов лично вручил Ярославе долгожданный подарок, став для неё настоящим новогодним волшебником.

Акция «Ёлка желаний» проходит при активном участии первых лиц региона: губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, митрополита Псковского и Порховского Матфея и других.

В благотворительной акции «Ёлка желаний» также примут участие и другие сотрудники уголовно-исполнительной системы Псковской области.