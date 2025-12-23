Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Михаилом Ведерниковым

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет». На этот раз итоги уходящего года подведет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ведущий Максим Костиков обсудит с ним широкий спектр вопросов, касающихся работы регионального правительства, а также социально-экономического развития региона и общественно-политической обстановки.

Какие главные вызовы стояли перед правительством Псковской области в 2025-м? Что Михаил Ведерников считает главным достижением в работе своей команды? Видит ли он эффект от преобразований, произошедших в рамках реформы здравоохранения и недавно завершившейся муниципальной реформы? Что сделано региональными властями для поддержки участников СВО и членов их семей? Каковы ожидания губернатора от следующего года?