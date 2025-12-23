Общество

МТС стала лидером цифровой безопасности для жителей Псковской области

В России провели исследование сервисов цифровой безопасности операторов связи и экосистемных компаний, оценив полноту набора решений и эффективность их работы. По результатам исследования, лидером по сервисам цифровой безопасности абонентов стал МТС, набрав 45,8 баллов из 50 возможных, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

За ней следуют другие телеком-игроки, среди которых «Мегафон» и Т2. Как отмечают аналитики, МТС демонстрирует наиболее комплексную функциональность сразу в нескольких ключевых категориях, среди которых защита от спама и защита от мошеннических действий.

В рамках исследование также проведено тестирование систем защиты от нежелательных звонков. По результатам проверки, лучшие результаты также получила МТС: компания лидирует по частоте срабатывания антифрод-защиты, скорости распознавания мошеннических схем во время разговора, а также точности срабатывания систем.

Высоких результатов тестирования, по мнению исследователей, МТС удалось добиться благодаря функции «Безопасный звонок», доступной в рамках сервиса «Защитник». Этот механизм предупреждает о разговоре с мошенником прямо во время звонка. Функция позволяет абоненту самостоятельно принять решение и остановить мошенничество, что обеспечивает не только высокую частоту верных срабатываний, но и минимальную долю ложных

Ежегодное исследование провело российское аналитическое агентство J’Son&Partners Consulting.