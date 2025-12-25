Тала Нещадимова: Каникулы ожидаются по-настоящему зимними

«Мы ожидаем, что характер погоды поменяется. Опять будет похолодание 28−29 декабря. Воздушная холодная масса начнет влиять на нас, и Новый год должен быть, теоретически, со снегом и с морозами. Дальше, каникулы, скорее всего, получатся новогодними, по-настоящему зимними. Мы ожидаем также осадки в виде снега», – сообщила Тала Нещадимова.