Тала Нещадимова: Каникулы ожидаются по-настоящему зимними

Холодные воздушные массы принесут в Псковскую область настоящую новогоднюю погоду. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Она отметила, что с наступлением морозов на водоемах начнет образовываться ледовый покров.
«Если морозы будут стоять устойчивые, то лёд будет формироваться. Если говорить по толщине льда, то, наверное, после новогодних праздников она будет увеличиваться. Пока синоптики видят такую ситуацию, если что-то изменится, мы обязательно всех предупредим», – подытожила Тала Нещадимова.