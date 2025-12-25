Общество

Тала Нещадимова: Каникулы ожидаются по-настоящему зимними

Холодные воздушные массы принесут в Псковскую область настоящую новогоднюю погоду. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем, что характер погоды поменяется. Опять будет похолодание 28−29 декабря. Воздушная холодная масса начнет влиять на нас, и Новый год должен быть, теоретически, со снегом и с морозами. Дальше, каникулы, скорее всего, получатся новогодними, по-настоящему зимними. Мы ожидаем также осадки в виде снега», – сообщила Тала Нещадимова.

Она отметила, что с наступлением морозов на водоемах начнет образовываться ледовый покров.

«Если морозы будут стоять устойчивые, то лёд будет формироваться. Если говорить по толщине льда, то, наверное, после новогодних праздников она будет увеличиваться. Пока синоптики видят такую ситуацию, если что-то изменится, мы обязательно всех предупредим», – подытожила Тала Нещадимова.

