«Обратный отсчет»: Начальник ГУ МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин об итогах 2025 года

На волнах ПЛН FM (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Очередной гость студии — начальник ГУ МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин. Любовь Кузнецова обсудила с ним главные события 2025 года для регионального управления МЧС. 

Чем уходящий год отличался от предыдущего? Как прошел для области паводкоопасный и пожароопасный сезоны? Какие меры профилактики применялись для предупреждения гибели людей на воде? Какова была ситуация по пожарам? Какие нарушения чаще всего выявляли специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Псковской области? 

