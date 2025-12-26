Природоохранная прокуратура обеспечила свободный доступ к озеру Лутовское в Псковском районе

Псковской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства, гарантирующего право граждан на свободный доступ к водным объектам общего пользования. Мероприятие прошло на территории деревни Заборовка Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки установлено, что забор, принадлежащий базе отдыха «Гостевая усадьба "Лесной оазис"», был незаконно возведен в пределах береговой полосы озера Лутовское. Данное нарушение привело к ограничению свободного прохода граждан к водоему и его береговой линии.

В целях незамедлительного устранения нарушения закона, прокурором в адрес владельца указанной базы отдыха внесено представление. Спецпрокурор потребовал демонтировать ограждение, препятствующее свободному доступу к озеру.

Обеспечение права граждан на беспрепятственное пользование водными объектами общего пользования в районе деревни Заборовка остается на контроле природоохранной прокуратуры.