«Дневной дозор»: Новогодний выпуск №4

Вот и наступил 2026 год! По оценке многих экспертов, он обещает быть не менее сложным, чем ушедший 2025-й. Но было в прошедшем году и много положительных моментов как для страны, так и для нашего региона. Хотелось бы, чтобы и наступивший 2026 год нас с вами радовал. А чего от нового года ждут представители политических партий, капитаны бизнеса, деятели культуры и спорта, а также наши эксперты — узнаем в программе «Дневной дозор».

Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковичей с Новым годом и рассказал, чего он ожидает от 2026 года.

«В первую очередь, всем псковичам и всем гостям города мы рады. Абсолютно всем хочется пожелать здоровья. Любите себя, любите близких, любите свой город, вкладывайте в него душу, сердце, и надеюсь, что у всех без исключения, кто это сделает, будет приятное удовлетворение от проделанной работы. Хочется пожелать, конечно же, всем успехов и удачи, чтобы новый год преподносил новые сюрпризы, а не новые проблемы, но если проблемы будут, чтобы всегда можно было с ними играючи справляться. Существует ряд высказываний от философов о том, что нужно готовиться к худшему и радоваться лучшему. Но к худшему, конечно, готовиться не надо, надо всегда верить в чудо, верить в праздник, верить в доброту, и она всегда будет. На самом деле многие проблемы исходят изнутри нас. Мы, как администрация города, будем стараться поддерживать хорошее настроение наших граждан. Хочется, чтобы у всех было хорошее настроение. Учитывая, что город Псков у нас — город-воин, то, конечно же, скорейшего завершения специальной военной операции, чтобы все наши ребята вернулись в целости и сохранности. Их ждут дома. А наша задача здесь — обеспечить быт для их семей и сделать так, чтобы ребята, выполняя те задачи, которые ставит перед ними государство, выполняли их без оглядки на то, что происходит дома, знали, что здесь всё хорошо и всё в порядке».

Директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов поблагодарил своих подчиненных за проделанную работу и поздравил с наступившим Новым годом всех псковичей.

«Сначала я обращусь к своим коллегам, то есть непосредственно к моим подчиненным, и хочу поблагодарить их за хорошую, слаженную работу, за тот результат, которого мы вместе достигли в 2025 году. Пожелаю, чтобы они всегда смотрели только с воодушевлением вперед. Добра, мира и тепла в их семьи. Не могу не поздравить с наступающим Новым годом жителей Псковской области. Всем тепла, уюта и чтобы газ провели в каждый дом».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов поздравил псковичей с наступившим 2026 годом и рассказал о том, каким он его видит. Глава ТПП считает, что из-за тех трудностей, которые начались в ушедшем году, 2026-й будет достаточно непростым. Тем не менее Владимир Зубов убежден в том, что в этом году мы должны найти решения, которые позволят стабилизировать ситуацию в экономике.

«Я и семья традиционно стараемся на Новый год съездить куда-то, посетить другие регионы, отдохнуть, поменять картинку за окном, встретиться со своими родственниками для того, чтобы подпитаться друг от друга позитивной энергетикой. В этом плане 2026 год тоже не будет исключением. Мы поедем к своей родне в Белоруссию. Хотелось бы пожелать всем никогда не терять веру в себя и, глядя в будущее, всегда понимать свою роль в нем, трезво ее оценивать и стремиться к достижению этой цели, ибо целей у нас бывает много. Это личные, семейные, производственные, но наша глобальная цель одна — это создать для себя и окружающих лучшие условия для дальнейшей жизни, для удовлетворения наших потребностей, и исполнения тех желаний, к которым мы все стремимся. Поэтому хочу пожелать, чтобы сбылись все мечтания и стремления, к которым мы идем, а также стабильности. Стабильность рождает логичную последовательность наших дальнейших позитивных действий. Спасибо всем, с наступающим Новым годом».

Солистка музыкального проекта «Лиза Матрешка» Елизавета Степанова присоединилась к поздравлениям псковичей с наступившим Новым годом.

«Что касается моего новогоднего настроения, оно есть, во-первых, благодаря внутреннему настрою, а еще благодаря людям, которые отмечают праздники вместе с нашей музыкой, и мы заряжаемся этим настроением от них. Я обычно отмечаю Новый год с микрофоном в руках, и 2026-й не исключение. Желаю псковичам в новом году много здоровья и внутренней энергии для осуществления своих целей, задач и просто желаний. Давайте улыбаться друг другу, помогать и радоваться маленьким мелочам, которые нас окружают. Будьте счастливыми, мечтайте. Помните, что вы красивые, и ничего не бойтесь».

Трудным 2026 год видится и директору спортивной школы «Олимп» Артуру Акавову, но тем не менее оптимистичного настроя он не теряет. Известный спортсмен также поздравляет псковичей с Новым годом.

«Ожидаю, как обычно, трудностей, которые мы преодолеем. Хотелось бы, конечно, ожидать завершения боевых действий, чтобы было логическое завершение в нашу пользу. Я жду от 2026 года победы в зоне СВО, улучшение финансового положения в регионе. Жду побед в спорте от наших ребят, которые занимаются в различных видах спорта. Хочется пожелать уюта жителям региона, уюта в ежедневном досуге, времяпрепровождении, в работе и везде, чтоб был уют, потому что когда работается с комфортом, то это совсем другое ощущение выполнения работы, когда жизнь проходит в уютной атмосфере. И трудности воспринимаются намного легче, и радость воспринимается намного ярче. Поэтому хочется такого теплого уюта в домах, на рабочих местах людей. Желаю здоровья и мирного неба над головой».

Не слишком оптимистичные ожидания от 2026 года у депутата Псковского областного Собрания, руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака. Но несмотря на непраздничный настрой, добрые пожелания для псковичей у него есть.

«В настоящее время, конечно же, Новый год — это больше обременение, нужно закрыть максимум дел, сделать задел по бизнесу на следующий год, всё подготовить, успеть всех поздравить, никого не забыть. Но то, что касается поздравлений, это, конечно, приятная вещь, потому что когда даришь подарки, по себе я могу сказать, удовольствие, наверное, даже получаешь больше, чем когда их получаешь. Потому что люди, которым ты подарки даришь, они тебя заряжают позитивом, и поэтому подарки дарить я люблю. Что касается того, чего ожидать от следующего года, я скажу прямо: хорошего ожидать от следующего года, наверное, не приходится. Мы с вами видим, что за последнее время очень серьезно выросли цены, выросли тарифы, различные сборы и поборы. Поэтому, конечно же, я хочу пожелать моим землякам, чтобы те сложности, с которыми мы сталкиваемся, делали нас сильнее и мудрее. Эти трудности рано или поздно пройдут. И когда наладится ситуация, когда наша страна из этих сложных моментов выйдет победителем, а я в этом просто-напросто уверен, ситуация будет налаживаться. И мы тогда уже в сравнении поймем, что это нас закалило, и теперь становится легче, становится проще. Поэтому желаю моим землякам терпения, выдержки и, самое главное, не вешать нос, и чтобы всё хорошо было в новом году».

Наши дорогие и преданные радиослушатели! Вся наша команда ПЛН FM и Псковской Ленты Новостей поздравляет вас с наступившим Новым годом! Мы хотим пожелать вам, чтобы 2026 стал для всех нас годом больших и маленьких побед. Пусть в новом году в вашем доме царят любовь и гармония, будьте здоровы и счастливы. А мы постараемся и дальше радовать вас интересными сюжетами и яркими мероприятиями, делать всё, для того, чтобы вы всегда оставались в курсе происходящих событий!

Александра Братчикова