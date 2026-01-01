Юлианский календарь ввели в России 326 лет назад в этот день

Современный календарь берет начало от древнеримского юлианского календаря, который был введен с 1 января 45 года до нашей эры в результате реформы, осуществленной в 46 году до нашей эры Юлием Цезарем.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

В 7 веке по Рождеству Христову дата 1 марта 5508 года до Рождества Христова была официально принята в качестве точки отсчета (сотворение Адама Господом Богом) для календаря православной византийской эры «от Сотворения мира».

С момента Крещения Руси Великим князем Киевским Владимиром Святым в 988 году и в течение почти 500 лет началом года на Руси, как и в Византии, считалось 1 марта.

В 1492 году, по инициативе Великого князя Московского Ивана III, начало года было официально перенесено на 1 сентября и отмечалось так более двухсот лет.

1 сентября 7208 года в России отпраздновали очередной Новый год. А 20 декабря 7208 года был подписан и обнародован именной указ Петра I, по которому вводилось новое начало года – от 1 января, и новая эра – летосчисление от Рождества Христова.

Царь предписал вместо 1 января 7209 года «oт Сотворения мира» считать 1 января 1700 года «от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа».

Год 1699-й, таким образом, оказался для России самым коротким, поскольку длился лишь четыре месяца – с сентября по декабрь.

Точность Юлианского календаря невысока: каждые 128 лет накапливается один дополнительный день. К середине 20 века практически все страны мира пользовались григорианским календарем. В России он был введен после Октябрьской революции 1917 года декретом СНК РСФСР от 24 января 1918 года, в соответствии с которым была введена поправка в 13 суток.

Год в григорианском счислении длиннее тропического на 26 секунд, и разность в сутки накапливается в течение 3323 лет. Разница между старым и новым стилями составляет для 18 века 11 суток, для 19 века – 12 суток и для 20 века – 13 суток. Дни недели в обоих календарях совпадают, и поэтому при переходе от одного из них к другому день недели сохраняется. Исправленный календарь получил название «нового стиля», а за старым юлианским укрепилось название «старый стиль», пишет calend.ru.