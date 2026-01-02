Псковичам рассказали, кому повысят пенсии в январе

В январе страховые пенсии проиндексировали на 7,6%. Размер фиксированной выплаты увеличен до 9 854 рублей, стоимость пенсионного коэффициента — 156, 76 рублей.

Средний размер страховой пенсии — 27 117 рублей в месяц. Повышенную пенсию автоматически также начнут получать пенсионеры, у которых в декабре произошли жизненные события, дающие право на перерасчет.

Кому повысят выплаты:

Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет. Фиксированная часть страховой пенсии для них удваивается — с 9 584 рублей до 19 169 рублей.

Инвалидам I группы. Для них также удваивается фиксированная выплата к пенсии. Если человек проживает в северных регионах, сумма с учетом районного коэффициента может превысить 20 тысяч рублей в месяц.

Пенсионерам, у которых появилось право на перерасчет пенсии. При появлении иждивенцев, подтверждении северного стажа или права на сельскую надбавку.

Важно: если иждивенцы появились после назначения пенсии, потребуется заявление в СФР с подтверждающими документами?

Также для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы добавляется доплата на уход в размере 1 413 рублей к страховой пенсии.

Перерасчет произойдет автоматически, подавать документы не нужно. Размер пенсии с учетом доплат можно уточнить на Госуслугах или сайте СФР. Информация доступна в выписке из лицевого счета СФР, пишет «спроси.дом.РФ».

Выплаты с новыми суммами начались с декабря 2025 года. Некоторым пенсионерам выплаты за январь 2026 года перевели досрочно из-за длинных новогодних каникул с 1 по 11 января. Важно: социальные пенсии проиндексируют 1 апреля, военные пенсии — 1 октября 2026 года.