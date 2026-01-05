Общество

Сдать на переработку пластиковые крышки можно будет на экоакции в Пскове 6 января

0

Интерактивная экологическая акция пройдёт в торговом центре «Империал» в Пскове завтра, 6 января. Экоакцию организуют проект «Экомышление» совместно с центром «Экопрактика». Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей основатель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров. 

На мероприятие можно будет переработать пластиковые крышечки на специальном оборудовании. Участники самостоятельно смогут закинуть крышечки в дробилку, а потом расплавить полученную крошку, превратив ее в брелок. 

Помимо этого, для детей и взрослых проведут экоквесты с подарками от команды организаторов. Будет действовать сбор мелких фракций вторсырья: пластиковых карточек, чеков, блистеров и зубных щеток. 

Мероприятие пройдёт с 12:00 до 14:00.

