Сдать на переработку пластиковые крышки можно будет на экоакции в Пскове 6 января

Интерактивная экологическая акция пройдёт в торговом центре «Империал» в Пскове завтра, 6 января. Экоакцию организуют проект «Экомышление» совместно с центром «Экопрактика». Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей основатель проекта «Экомышление» Сергей Елизаров.

На мероприятие можно будет переработать пластиковые крышечки на специальном оборудовании. Участники самостоятельно смогут закинуть крышечки в дробилку, а потом расплавить полученную крошку, превратив ее в брелок.

Помимо этого, для детей и взрослых проведут экоквесты с подарками от команды организаторов. Будет действовать сбор мелких фракций вторсырья: пластиковых карточек, чеков, блистеров и зубных щеток.

Мероприятие пройдёт с 12:00 до 14:00.