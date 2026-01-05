Общество

Уникальную двухуровневую сцену установили в Финском парке Пскова

0

Уникальную двухуровневую сцену установили в Финском парке Пскова на площадке у Троицкого моста. На нй пройдёт показ спектакля «Чудо Рождества». Об этом сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области. 

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Сцена не только двухуровневая, но и оснащена проекционной сеткой для мультимедиа, что позволит представить зрителям мультимедийное шоу на фасаде сценической конструкции.

 

«Сюжет спектакля вдохновлен священной историей Рождества Христова и представлен в формате театральной трагикомедии с участием кукол, вокальных номеров, живых диалогов и выразительных сценических образов», - рассказали в ТКД. 

Напомним, что показы спектакля состоятся в 17:00 и 19:00. Режиссёр – Борис Фиш, автор реконструкции «На нашей улице Победа», которая прошла в Пскове 9 мая. Представление дополнят огромные куклы-актеры и мультимедийные эффекты.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026