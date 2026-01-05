Уникальную двухуровневую сцену установили в Финском парке Пскова на площадке у Троицкого моста. На нй пройдёт показ спектакля «Чудо Рождества». Об этом сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Сцена не только двухуровневая, но и оснащена проекционной сеткой для мультимедиа, что позволит представить зрителям мультимедийное шоу на фасаде сценической конструкции.

«Сюжет спектакля вдохновлен священной историей Рождества Христова и представлен в формате театральной трагикомедии с участием кукол, вокальных номеров, живых диалогов и выразительных сценических образов», - рассказали в ТКД.

Напомним, что показы спектакля состоятся в 17:00 и 19:00. Режиссёр – Борис Фиш, автор реконструкции «На нашей улице Победа», которая прошла в Пскове 9 мая. Представление дополнят огромные куклы-актеры и мультимедийные эффекты.