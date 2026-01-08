Российский актёр вновь номинирован на кинопремию Actor Awards за «Белый лотос»

Актеров из сериала «Белый лотос» номинировали на Actor Awards (ранее Screen Actors Guild Awards) в категории лучший актерский состав в драматическом сериале, сообщается на сайте SAG-AFTRA («Гильдия киноактеров — Американская федерация теле- и радиоартистов»), вручающей эту премию. В числе снимавшихся в проекте — 45-летний Юрий Колокольников.

Фото: Allison Dinner / EPA / ТАСС

Среди других претендентов на победу — актеры из сериалов «Дипломатка», «Лэндмен», «Питт» и «Разделение».

Церемония награждения состоится 1 марта 2026 года и будет транслироваться на Netflix, пишет РБК.

В прошлом году на этой премии в категории за роль второго плана был представлен еще один россиянин — Юра Борисов. Номинацию ему принес фильм Шона Бэйкера «Анора». Победу он уступил Кирану Калкину («Настоящая боль»).