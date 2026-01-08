Общество

В Великих Луках работает новый семейный досуговый центр «Атмосфера» 

В самом сердце Великих Лук, на территории парка аттракционов «Луки Парк» начал работу новый семейный досуговый центр «Атмосфера» — современное пространство для отдыха, объединившее под одной крышей активные развлечения, рестораны, кинотеатр и зоны для праздников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Дарина Шляпина

Центр представляет собой белоснежное здание с панорамными окнами, откуда открываются виды на реку Ловать и парк аттракционов. Интерьер выполнен в светлых тонах и украшен парящими под потолком аэростатами — символом «Луки Парка» и отсылкой к статусу города как столицы воздухоплавания.

Первый этаж «Атмосферы» стал зоной для активного отдыха и праздников. Здесь расположены детская активити-зона с горками и лабиринтами, аттракционы «Железнодорожный рай», кафе-кондитерская, а также два зала для проведения детских праздничных мероприятий.

Второй этаж расширил игровое пространство и добавил гастрономические возможности. Помимо продолжения игровой зоны с аркадами и тиром, здесь находится ресторан итальянской кухни. Также оборудована комната Матери и ребенка.

На третьем этаже для посетителей работает современный кинотеатр с четырьмя залами разной вместимости, гастро-бар в стиле лофт, и универсальное пространство для банкетов и конференций.

Все этажи центра соединены лестницей и лифтом, на каждом расположены санузлы. Помимо этого, предусмотрено место для хранения колясок.

Напомним, организация семейного центра с кафе и активити-зоной, а также благоустройство парка началось в Великих Луках еще в 2024 году. 

