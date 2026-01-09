Общество

Через Псковскую область на территорию РФ ввезено более 450 млн свежих цветов и зелени за 2025 год

0

В 2025 году через пункты пропуска, расположенные на государственной границе РФ в Псковской области, под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора было ввезено 459,8 миллион свежих цветов и декоративной зелени преимущественно из Латвии и Литвы, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Основной объем поставляемых цветов был представлен 16 видами, основные из них гвоздики, розы, хризантемы, альстромерии, тюльпаны и т.д. Цветы были выращены в 22 странах мира, в основном в Эквадоре, Нидерландах, Кении, Колумбии, Израиле, Италии и Эфиопии.

 

Все партии цветов и зелени, которые успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль, были разрешены к ввозу на территорию РФ. 

