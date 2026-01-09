Лестницу возле музея друзей Саввы Ямщикова отремонтируют в Пушкинских Горах

Проект благоустройства лестничного спуска по улице Пушкинская в посёлке Пушкинские Горы, располагающегося между зданиями музея друзей Саввы Ямщикова и магазином «Пятерочка» и ведущего к зданию почты, вошёл в число победителей регионального конкурса инициативных проектов на 2026 год. Об этом пишет глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Оксана Филиппова / ВКонтакте

По её словам, на сегодняшний день этот лестничный спуск выглядит неприглядно, но в результате участия в проекте будет приведен в соответствующий вид.

На фото: вид лестницы по улице Пушкинская, декабрь 2025 года.