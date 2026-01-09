Общество

Лестницу возле музея друзей Саввы Ямщикова отремонтируют в Пушкинских Горах

0

Проект благоустройства лестничного спуска по улице Пушкинская в посёлке Пушкинские Горы, располагающегося между зданиями музея друзей Саввы Ямщикова и магазином «Пятерочка» и ведущего к зданию почты, вошёл в число победителей регионального конкурса инициативных проектов на 2026 год. Об этом пишет глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в соцсети ВКонтакте.

Фото: Оксана Филиппова / ВКонтакте

По её словам, на сегодняшний день этот лестничный спуск выглядит неприглядно, но в результате участия в проекте будет приведен в соответствующий вид.

 

На фото: вид лестницы по улице Пушкинская, декабрь 2025 года.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026