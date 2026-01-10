Кремлёвская Рождественская ёлка прошла у Дома причта Свято-Троицкого собора в Пскове

Кремлёвская Рождественская ёлка прошла на территории у Дома причта Свято-Троицкого собора в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Праздник собрал детей и взрослых, включая семьи с детьми, молодёжь и взрослых.
В 17:00 в Свято-Троицком соборе начался праздник, где соборные христославы исполнили Рождественские песнопения.
На празднике участники увидели Рождественский вертеп и праздничное представление, встретили Деда Мороза, а также поучаствовали в хороводах вокруг ёлки, играх и забавах.