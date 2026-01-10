Общество

Кремлёвская Рождественская ёлка прошла у Дома причта Свято-Троицкого собора в Пскове

0

Кремлёвская Рождественская ёлка прошла на территории у Дома причта Свято-Троицкого собора в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Праздник собрал детей и взрослых, включая семьи с детьми, молодёжь и взрослых.

В 17:00 в Свято-Троицком соборе начался праздник, где соборные христославы исполнили Рождественские песнопения.

 
В 17:30 мероприятие продолжилось на улице, у ёлки.

На празднике участники увидели Рождественский вертеп и праздничное представление, встретили Деда Мороза, а также поучаствовали в хороводах вокруг ёлки, играх и забавах.

