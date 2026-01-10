Сергей Вострецов: Самозанятые получат важные социальные гарантии с 2026 года

Нововведение, согласно которому самозанятые в России смогут оформлять оплачиваемый больничный с 2026 года, прокомментировал в своем Telegram-канале председатель объединения СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

С 1 января 2026 года в России стартует важный эксперимент, направленный на усиление социальной защиты самозанятых граждан. Теперь плательщики налога на профессиональный доход (НПД) смогут добровольно уплачивать взносы в Социальный фонд России (СФР), чтобы в случае болезни получать оплачиваемый больничный лист. Это значительный шаг к уравниванию прав самозанятых с наемными работниками, которые давно имеют доступ к таким гарантиям. Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, предусматривает проведение эксперимента по всей территории страны с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Самозанятые смогут вступить в систему добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Страховыми случаями станут заболевание, травма, карантин, уход за больным членом семьи или долечивание в санатории после стационара.

Чтобы получить право на выплаты, необходимо уплачивать взносы не менее шести месяцев. Размер пособия будет зависеть от страхового стажа, выбранной страховой суммы и продолжительности уплаты взносов. Предусмотрено два варианта ежемесячных взносов: 1344 рубля — для страховой суммы до 35 тысяч рублей за полный месяц; 1920 рублей — для суммы до 50 тысяч рублей. Страховая сумма будет индексироваться пропорционально росту минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Кроме того, самозанятые смогут единовременно оплатить взносы за несколько месяцев вперед, но не более чем за 12.Регистрация в системе пройдет просто — через мобильное приложение «Мой налог». Присоединиться к эксперименту можно до 30 сентября 2027 года. Это нововведение особенно актуально на фоне роста числа самозанятых в России. С 2019 года режим НПД с низкими ставками налога (4% от доходов физлиц и 6% от юрлиц) при лимите дохода в 2,4 млн рублей в год привлек миллионы граждан. Однако до сих пор они оставались без многих социальных гарантий, включая оплачиваемый больничный.

Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов позитивно оценивает инициативу:

«Этот эксперимент — долгожданный и крайне важный шаг государства в направлении полноценной социальной защиты самозанятых граждан. Миллионы россиян, выбравших гибкие формы занятости — фриланс, удаленную работу, услуги на платформах — теперь смогут не бояться потери дохода из-за болезни или травмы. Мы в СОЦПРОФ давно отстаиваем права работников новых форм труда, подчеркивая, что самозанятость не должна означать отсутствие базовых гарантий. Добровольные взносы по доступным тарифам позволят самозанятым планировать свою жизнь увереннее, а учет предыдущего страхового стажа сделает систему справедливой. Это не только поддержка индивидуальных предпринимателей, но и вклад в стабильность рынка труда в целом. Мы будем внимательно мониторить реализацию эксперимента и готовы отстаивать интересы самозанятых в диалоге с властями и Социальным фондом, чтобы эта мера стала постоянной и охватила как можно больше людей».

Профсоюзы СОЦПРОФ неоднократно поднимали вопросы социальной защиты самозанятых, отмечая риски «серых» схем найма и необходимость равных прав для всех трудящихся. Новое законодательство отвечает на эти вызовы, делая рынок труда более справедливым и защищенным.

Эксперты ожидают, что эксперимент привлечет значительное число участников, особенно среди тех, кто работает в сферах с повышенным риском заболеваний — IT-специалистов, курьеров, мастеров услуг. В долгосрочной перспективе это может стимулировать выход из тени дополнительных работников и повысить доверие к специальному налоговому режиму для самозанятых, который также продлен до конца 2028 года. Таким образом, с 2026 года самозанятые получат реальную возможность защитить себя от непредвиденных обстоятельств, не жертвуя гибкостью своей занятости. Это еще один пример эволюции социальной политики России в ответ на изменения в экономике и рынке труда.