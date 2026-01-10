Общество

Мошенники стали похищать профили на «Госуслугах» под предлогом капремонта

Мошенники стали похищать аккаунты россиян на «Госуслугах», маскируясь под представителей власти — они эксплуатируют тему изменений в жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах, рассказали в компании Angara Security.

«Эксперты компании Angara MTDR отмечают резкий рост числа мошеннических схем, эксплуатирующих тему ЖКХ и капитального ремонта накануне длинных новогодних каникул. Злоумышленники похищают аккаунты портала "Госуслуги", маскируясь под представителей власти. Новый вектор атак связан с изменениями в жилищном законодательстве, обязывающими управляющие компании общаться с жителями в цифровых сервисах», — сказали в компании.

Сначала злоумышленники создают в Telegram фейковые чаты якобы от имени территориальных органов исполнительной власти. Они предлагают жителям многоквартирных домов срочно «проверить корректность данных» и включиться в «формирование списков на проведение работ в рамках программы капитального ремонта, реконструкции объектов архитектуры и наследия» на 2026 год.

«Часто весь чат создается для одной реальной жертвы, остальные "участники" — боты или сами злоумышленники, которые имитируют активность и отправку кодов, подталкивая человека к необдуманным действиям. Расчет сделан на то, что в период длительных выходных жертва столкнется с задержками при восстановлении доступа к учетной записи, что даст атакующим время», — объяснили в Angara Security.

Россиянам напомнили, что представители органов исполнительной или муниципальной власти не создают чатов в мессенджерах для обсуждения подобных вопросов с гражданами. В сообщениях мошенников есть устаревшие термины, а также неверные формулировки, грамматические и стилистические ошибки, пишет РИА Новости. Не следует вводить персональные данные на сомнительных ресурсах, предлагающих участие в различных акциях и программах, передавать коды подтверждения, которые приходят в смс.

