Псковичей ждут спектакли, тренинги и фольклорные посиделки в библиотеках города на Старый Новый год

В городских библиотеках продолжается череда праздничных мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в централизованной библиотечной системе Пскова.

Фото здесь и далее: Централизованная библиотечная система Пскова

В Историко-краеведческой библиотеке Пскова продолжила студия юного актёра «Позитив». Ребята показали в актовом зале библиотеки спектакль «Новогодний детектив».

«Всем желающим посмотреть это бесплатное представление едва хватило мест. Маленькие зрители с удовольствием подыгрывали юным артистам: они помогли забросать Волка «снежками», сумели отличить внучку Бабы Яги Ёжку от Снегурочки, поделились с Бармалеем конфетами и научили Лешего делать добрые дела. А по окончании спектакля кричали "Браво!"», - рассказали представители библиотеки.

На Старый Новый год 13 января в 18.00 в Историко-краеведческой библиотеке состоится творческая «Встреча у новогодней ёлки» с профессором кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Анатолием Филимоновым, а 14 января в 17.00 когнитивно-поведенческий психолог Анастасия Рочева проведёт для читателей Василёвки психологический тренинг «Как всей семьёй вернуться в рабочий режим после праздников (отпусков)».

Также 14 января в 10.30 в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева на улице Труда для детей будет организована информационно-развлекательная игра «Зимнее настроение» с загадками, эстафетой и литературной викториной. А в 12.00 – интерактивная программа «В фольклорном царстве, в псковском государстве», призванная в игровой форме познакомить маленьких горожан с обычаями и традициями псковской глубинки.

16 января в 10.00 в Библиотеке – Центре детского чтения на улице Розы Люксембург начнутся фольклорные посиделки «Святки да колядки». А в Историко-краеведческой библиотеке на площади Ленина в 16.00 с большим рождественским концертом выступит детский творческий коллектив центра «Надежда».

Записаться на эти и другие мероприятия Централизованной библиотечной системы Пскова можно по телефонам, указанным в группах библиотек «ВКонтакте».