Общество

Сенатор Алексей Наумец проведёт прием граждан в Пскове 13 января

Прием граждан проведет сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец 13 января с 10.00 до 13.00 на площадке региональной общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева (г. Псков, ул. Гоголя, д. 9), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: официальный сайт регионального отделения партии «Единая Россия»

Приемы возможны в формате личной встречи и по телефону: 66-25-12.

Основной тематический блок вопросов, с которыми традиционно обращаются к Алексею Наумецу, связан с поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей. Это направление является одними из ключевых положений народной программы «Единой России» – не просто строчкой в документе, а живым делом, требующим постоянного внимания и заботы, уточнили в отделении. 

Пресс-портреты

Медведев Дмитрий Анатольевич

Медведев Дмитрий Анатольевич

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ.

Наумец Алексей Васильевич

Наумец Алексей Васильевич

Член Совета Федерации от Псковской области

