Общество

ВЦИОМ: 69% россиян считают государство опорой в трудных жизненных ситуациях

Государство является основным источником поддержки для граждан России в сложных обстоятельствах, такие данные приводит Аналитический центр ВЦИОМ в своем Telegram-канале.

«Главным источником поддержки в трудной жизненной ситуации остается государство: на него надеются семь из десяти наших сограждан (69%). Вера в близкое окружение (28%, минус 7 п.п. к 2022 г.) и собственные силы (22%, минус 3 п.п. к 2022 г.) постепенно снижается», - говорится в сообщении.

Аналитики также упоминают, что около 40% опрошенных отмечают распространение установки «каждый сам за себя». 

