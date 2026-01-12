ИИ и навыки сотрудников стали приоритетом для псковских работодателей в 2026 году — опрос

Работодатели Псковской области все активнее инвестируют в навыки сотрудников и использование искусственного интеллекта. По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, 63% компаний региона отметили стабильную работу бизнеса в 2025 году, что во многом связано с фокусом на развитие команд и внедрение новых технологий.

Согласно исследованию, половина работодателей повысила заработные платы сотрудникам и инвестировала в обучение и развитие персонала. 40% компаний обновили или разработали системы мотивации и расширили клиентскую базу. Каждая третья организация улучшила условия труда и снизила текучесть кадров.

Кроме того, 33% удалось улучшить отзывы о себе как о работодателе, а 27% реализовать значимые внутренние или бизнес-проекты. 23% компаний начали использовать ИИ в работе. Еще 20% повысили уровень автоматизации HR-функций.

С какими трудностями сталкивался бизнес

Среди ключевых вызовов работодатели Псковской области чаще всего называли сложности с поиском и наймом персонала — об этом сообщили 47% компаний. Также бизнес сталкивался с ростом выгорания сотрудников и ограниченностью финансовых ресурсов (по 43%). 27% отметили снижение лояльности сотрудников.

Реже упоминались конфликты в коллективах и необходимость пересмотра планов по внедрению технологий (по 23%). Сложности с подбором персонала чаще возникали в строительстве и недвижимости (45%), тяжёлой промышленности (43%) и информационных технологиях (41%). В логистике и финансовых технологиях на первый план выходил рост выгорания сотрудников — 49% и 39% соответственно.

Планы и ожидания бизнеса

Ожидания бизнеса на 2026 год остаются позитивными: более 60% компаний региона планируют увеличить заработные платы, еще 23% ожидают сохранения текущего уровня.

Кадровая ситуация остается непростой, но управляемой. 41% работодателей испытывал в 2025 году сложности при подборе отдельных специалистов, еще 21% — нехватку кадров по многим специальностям. При этом 28% компаний сообщили об остром кадровом дефиците. Чаще всего о серьезной нехватке персонала говорили представители HoReCa (32%), а также логистики (27%), розничной торговли, строительства и недвижимости и легкой промышленности (по 22%).

Подходы компаний к работе с персоналом

В работе с персоналом компании планируют работу с фондом оплаты труда (53%), обучение и развитие сотрудников (47%), а также повышение производительности, развитие лидерского потенциала и программ благополучия сотрудников (по 40%).

При найме персонала работодатели Псковской области в первую очередь оценивают у соискателей наличие релевантных навыков (60%), адаптивность и обучаемость (57%) и подходящий опыт (53%).

Использование искусственного интеллекта в HR-процессах пока находится на этапе активного освоения. 7% компаний уже используют ИИ на постоянной основе, 20% применяют его время от времени без четкой стратегии, еще 20% находятся на стадии экспериментов и тестирования. Столько же компаний планируют начать внедрение ИИ в HR в ближайшие два года.