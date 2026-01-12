Большинство респондентов ПЛН ждут окончания боевых действий в 2026 году

Больше половины респондентов Псковской Ленты Новостей (57.7%) связывает свои главные ожидания от наступившего года с прекращением боевых действий и установлением мира. В опросе приняли участие 345 человек.

Значительная часть опрошенных, однако, смотрит в будущее со скепсисом и готовится «затянуть пояса». Так, каждый четвертый (26,7%) ожидает в новом году жесткого экономического кризиса, еще 6,9% респондентов выразили крайне пессимистичный настрой, не исключая апокалипсис, а 2,9% участников опроса и вовсе предпочли воздержаться от конкретных прогнозов, выбрав вариант «боюсь предположить, жизнь непредсказуема».

Оптимистичные ожидания разделяет меньшинство. Личного успеха, карьерного роста и семейного благополучия в наступающем году желают лишь 3,2% читателей. На улучшение общей экономической ситуации — ослабление санкций, стабилизацию цен и повышение доходов — надеются 2,6% псковичей.

Результаты опроса демонстрируют, что несмотря на остроту экономических проблем и бытовых трудностей ключевой ценностью и главным ожиданием для людей остается мирная жизнь.

