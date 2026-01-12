Началось голосование за лучшее новогоднее оформление в Пскове

Началось народное голосование за лучшее новогоднее оформление в городе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Фото: Администрация города Пскова

В номинации «Народная инициатива» представлены работы жителей, которые самостоятельно украсили свои дворы, подъезды и балконы, а также подали заявки на конкурс.

«Успейте проголосовать до 23:59 25 января. Ознакомиться с фотографиями работ и отдать свой голос можно в прикреплённом опросе (порядок фото соответствует списку в голосовании). Именно от ваших голосов зависит, кто станет победителем!» - отметили в администрации.

Проголосовать можно здесь.