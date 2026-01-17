 
Общество

Александр Козловский поздравил великолучан с 83-ей годовщиной освобождения города от фашистов

0

С 83-й годовщиной со дня освобождения города Великие Луки от от немецко-фашистских захватчиков поздравил великолучан депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Сегодня родные Великие Луки отмечают 83-ю годовщину со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 17 января – особенная дата в истории нашего города. Именно в этот день в 1943 году он, почти полностью уничтоженный фашистами, дождался полного освобождения. Это второй день основания Великих Лук – города, героически перенесшего длительную оккупацию. Мира вам, дорогие земляки, счастья и здоровья!» - сообщил Александр Козловский.

Напомним, сегодня город воинской славы Великие Луки отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия начались накануне и продлятся весь день.

В 11:00 состоялось возложение цветов на Братском кладбище.

