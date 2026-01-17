Великие Луки отмечают 83-ю годовщину освобождения

Сегодня город воинской славы Великие Луки отмечает 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия начались накануне и продлятся весь день.

Вчера в честь знаменательной даты в городском драматическом театре состоялась торжественная концертная программа. В зале присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, представители власти, почетные гости. После концерта прошла церемония вручения великолучанам медали «Город воинской славы».

Кульминацией сегодняшнего дня станет традиционный лыжный переход, организованный патриотическим клубом «Я горжусь» Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК). В 10:00 от лыжной базы в Сенчитском бору колонна отправится по маршруту к месту дислокации штаба 3-й Ударной Армии времен Великолукской наступательной операции. Предстоит преодолеть 19 километров до Пореченской волости, где у озера Столпинка расположен памятный знак. На месте запланированы церемония возложения цветов и минута молчания.

Фото: администрация города Великие Луки

Также маршрут до мемориала от города Великие Луки, двигаясь по автодороге Великие Луки – Тетеркино, составит 25 километров. Из деревни Тетеркино к памятному знаку ведет лесная дорога.

Также в программе дня:

11:00 — панихида на Братском кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах;

11:30 — возложение цветов к памятной стеле «Город воинской славы» на площади Ленина;

12:00 — торжественный митинг и возложение цветов к Вечному огню, на могиле Героя Советского Союза Александра Матросова, к танку Т-34 и Обелиску Славы. В церемониях примут участие руководство города, депутаты, ветераны, общественные организации и молодежь.

Напомним, ежегодный переход символически связывает город с местом, где в период Великолукской наступательной операции дислоцировался штаб 3-й Ударной Армии. В годы войны неприятель хозяйничал в Великих Луках 16 месяцев, превратив город в узел сопротивления, укрепленный с применением всех ресурсов и возможностей германского военно-инженерного искусства. Выбить врага из Великих Лук было очень сложно. Великолукская наступательная операция длилась 55 дней. Кровопролитными были бои за город, который за упорный характер боев и серьезные разрушения был назван «Малым Сталинградом».

Великолукская наступательная операция проходила с 25 ноября 1942 года по конец января 1943 года. В её планировании принимал участие лично военачальник Георгий Жуков. Легендарный Маршал Победы ставил перед советскими войсками важнейшую задачу: освободить город и связать в районе Великих Лук значительные силы вермахта, не позволив ни одному вражескому солдату, ни одной единице боевой техники быть переброшенными под Сталинград, где в то время решался исход войны. Поставленная задача была успешно выполнена, а Великолукская наступательная операция вошла в историю как одна из значимых и результативных операций Великой Отечественной войны.