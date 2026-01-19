 
Общество

Стали известны даты прибытия «Поезда Победы» в Псковскую область

Первая в мире иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» вновь приедет в Псковскую область, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Проезд будет в Пскове с 22 по 24 января, в Дно – 25 и 26 января, в Великих Луках – 1 февраля

«Проект был создан в октябре 2020 года, но интерес к нему только растёт – каждый раз это по-настоящему значимое событие, важный повод вновь обратиться к истории. Сюда приходят целыми семьями, приезжают школьники, молодёжь и ветераны, чтобы своими глазами увидеть и сердцем прочувствовать историю буквально на расстоянии вытянутой руки», - написал Михаил Ведерников.

За пять лет «Поезд Победы» посетили более 1,3 миллиона жителей России, Абхазии и Беларуси.

«Память о Великой Отечественной войне, о подвиге наших братских народов – часть нашего общего культурного кода, основа ценностей, которые объединяют разные поколения  Друзья! Предлагаю посмотреть видео о том, как создавался проект и, конечно, увидеть выставку своими глазами», - заключил губернатор.

Посещение бесплатное, но необходима предварительная онлайн‑регистрация на сайте проекта: поездпобеды.рф. Там же можно ознакомиться со всеми условиями.

