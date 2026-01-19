Большинство респондентов ПЛН хочет переноса длинных праздников на теплое время года

Большинство (39,4%) респондентов Псковской Ленты Новостей в целом хорошо оценили решение «подарить» россиянам 12-дневные новогодние каникулы, однако они призвали перенести часть выходных на весну или лето, когда больше возможностей для активного отдыха и путешествий. Это следует из опроса, в котором приняли участие 386 человек.

Почти четверть респондентов (23,6%) назвали каникулы прекрасными, отметив, что успели и отдохнуть, и решить личные дела.

При этом 11,9% резко критикуют столь продолжительный отдых, считая его неуместным в «непростые времена».

Почти 9,8% почувствовали, что время пролетело слишком быстро, и хотели бы ещё больше дней отдыха. 5,4% проголосовавших работали в праздники. 5,2% отдохнули плохо, не смогли полноценно отгулять выходные из-за доходов, которые не позволяют путешествовать, а «дома развлечения закончились быстро».

2.6% провели праздники очень плохо, по их мнению, невозможно столько есть и пить.

Хотя большинство респондентов положительно восприняло длинные новогодние каникулы, значительная часть населения считает, что такие «подарки» были бы уместнее в другое время года. Это указывает на растущий запрос на гибкий и равномерно распределённый график выходных, а не концентрацию отдыха исключительно в зимний период.

