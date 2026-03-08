Скорость ограничат на участке трассы А-122 в Псковской области

Ограничение скорости движения будет действовать на трассе А-122 Устюжна - Крестцы - Яжелбицы – Великие Луки – Невель 9 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке 553 — 623 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 8:00 до 17:00.

Будет производиться уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги и в полосе отвода. Также будет производиться очистка съездов, отбойников, мостов от снега механизированным способом, россыпь пескосоляной смеси и соли механизированным способом.