Праздничным концертом поздравили женщин в Опочецком округе

В Доме культуры прошёл праздничный концерт «Весенний хит», посвященный Международному женскому дню, сообщается на странице главы Опочецкого муниципального округа Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

«Поздравляю прекрасных опочанок с Международным женским днем! 8 Марта – весенний праздник, символизирующий обновление, нежность, красоту. В этот день мы говорим каждой из вас, что именно женщина вдохновляет мужчину на поступки, подвиги и свершения, вносит гармонию и спокойствие в нашу жизнь, сохраняет тепло домашнего очага», - сказал Юрий Ильин.

Он подчеркнул, что современные женщины – заботливые матери и жены, верные подруги, преуспевающие руководители и профессионалы.