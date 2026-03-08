 
Общество

Праздничным концертом поздравили женщин в Опочецком округе

В Доме культуры прошёл праздничный концерт «Весенний хит», посвященный Международному женскому дню, сообщается на странице главы Опочецкого муниципального округа Юрия Ильина в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Юрий Ильин / «ВКонтакте»

«Поздравляю прекрасных опочанок с Международным женским днем! 8 Марта – весенний праздник, символизирующий обновление, нежность, красоту. В этот день мы говорим каждой из вас, что именно женщина вдохновляет мужчину на поступки, подвиги и свершения, вносит гармонию и спокойствие в нашу жизнь, сохраняет тепло домашнего очага», - сказал Юрий Ильин.

Он подчеркнул, что современные женщины – заботливые матери и жены, верные подруги, преуспевающие руководители и профессионалы.

 
«Мы искренне гордимся вашими успехами и ценим таланты. Бесконечно благодарны вам за терпение и поддержку, самопожертвование и огромное трудолюбие. Вы успешно справляетесь с любыми задачами, всегда остаетесь нашими верными соратницами и надежным тылом. Ваша сила – в нежности и чуткости, способности безгранично любить, быть верными и преданными. Пусть всегда в вашей душе живет весна, сердце согревает любовь и забота близких. Всегда знайте, что за вами – наше крепкое мужское плечо. Спасибо за вашу помощь, милосердие, активную общественную и гражданскую позицию, гуманитарную работу. Желаю вам всегда оставаться очаровательными и жизнерадостными, любимыми и счастливыми! С праздником!», - подытожил глава округа.
