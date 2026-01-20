Олеся Назарой: Идея «Проектного интенсива» – в систематизации деятельности общественников

Новый проект «Проектный интенсив», реализуемый автономной некоммерческой организацией «Приоритет» в Псковской области, будет направлен на систематизацию проектной деятельности для различных целевых аудиторий, которые начинают свой путь в работе с грантовыми проектами. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) рассказала директор АНО «Приоритет» Олеся Назарой.

«Мы начинаем 29 января с трехактного кейс-семинара. Почему три акта? Потому что этот формат мы опробовали в прошлом году. Мы поняли, что люди в нем заинтересованы. Как ни странно, регион небольшой, город небольшой, но это связано с тем, что очень много новых людей в общественном секторе появляется. Есть некое информационное разобщение в плане того, кто и как работает в формате партнерства и спонсорства. И это мероприятие будет свободным для посещения 29 января, надо только зарегистрироваться в нашей группе», – сказала Олеся Назарой.

Далее она пояснила чему будут посвящены все три акта.

«Первый акт, 40 минут, это будет выступление общественников, наших крупных организаций, которым есть, о чем рассказать в сфере спонсорства. В том числе, это будут грустные истории, не всегда хорошие, проблемные кейсы, которые у них случались, потому что об этом тоже надо говорить. Второй акт – это будет выступление бизнес-сообщества. Причем самый высокий уровень – это руководители наших предпринимательских объединений, это крупные организации, средний бизнес. Они расскажут, как они видят, когда люди к ним приходят и говорят, мол, хотелось бы, чтобы вы стали нашим спонсором или нашим партнером. Какой у них есть в этом плане опыт, как они работают официально с точки зрения документации, регламентов, документов, коммерческой предложений», – добавила Олеся Назарой.

По ее словам, в прошлом году эмпирическим путем было выявлено, что участникам не хватило времени на общение. Поэтому в этом году этот момент учтен и будет проходить в формате «менторской гостиной».

«Третий акт, мы поняли это на примере прошлого года, что людям не хватило в прошлый раз возможности непосредственно пообщаться. Но не хотелось это делать в формате нетворкинга. Чтобы просто познакомиться, на это будет кофе-брейк. Теперь у нас будет «менторская гостиная». Можно будет прямо к спикерам обратиться. Мы сейчас спрашиваем участников, которые уже зарегистрировались, кто им интересен. И мы оставим их за столиками в зале. К ним можно будет подойти в формате 10-минутного разговора, предложить свой проект, свою инициативу, просто, как минимум, дать свои контакты, узнать человека напрямую», – пояснила Олеся Назарой.

Ранее сообщалось, что молодежная проектная школа, которая заработает в феврале на базе Дома молодежи в Пскове, станет подготовкой к проведению отборочного этапа федерального грантового конкурса Росмолодёжь.Гранты.