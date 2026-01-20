Суд по обжалованию меры пресечения для Анастасии Повторейко проходит без следователя

Судебное заседание по обжалованию меры пресечения в отношении главного врача Псковской областной инфекционной больницы, депутата областного Собрания Анастасии Повторейко проходит без следователя, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

«Следователь по особо важным делам Яковлев в суд не явился, но на своём участии не настаивал», - сказал председательствующий судья Владимир Борщ.

Обвиняемая, адвокат Алла Мамченко и прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Псковской области Игорь Дуженко о рассмотрении апелляционной жалобы без присутствия следователя не возражали.

Судебное заседание продолжается.