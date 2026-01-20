 
Общество

Суд по обжалованию меры пресечения для Анастасии Повторейко проходит без следователя

0

Судебное заседание по обжалованию меры пресечения в отношении главного врача Псковской областной инфекционной больницы, депутата областного Собрания Анастасии Повторейко проходит без следователя, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда. 

«Следователь по особо важным делам Яковлев в суд не явился, но на своём участии не настаивал», - сказал председательствующий судья Владимир Борщ.

Обвиняемая, адвокат Алла Мамченко и прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Псковской области Игорь Дуженко о рассмотрении апелляционной жалобы без присутствия следователя не возражали. 

Судебное заседание продолжается.

Прокомментировать
Сюжет

Арест главврача инфекционной больницы Анастасии Повторейко

Решение о заключении Анастасии Повторейко под стражу обосновано — прокурор

«Стала заложником ситуации»: Анастасия Повторейко выступила в суде

Судья объявил перерыв в заседании по делу Анастасии Повторейко
Другие материалы сюжета

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026