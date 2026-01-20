 
Общество

Началось судебное заседание по обжалованию меры пресечения в отношении Анастасии Повторейко

0

Судебное заседание по обжалованию меры пресечения в отношении главного врача Псковской областной инфекционной больницы, депутата областного Собрания Анастасии Повторейко стартовало в Псковском областном суде 20 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Анастасия Повторейко будет принимает участие в заседании по видеоконференцсвязи. В зале суда сегодня присутствуют ее дети. 

 
 

Напомним, заседание должно было состояться 16 января, но было перенесено из-за болезни подсудимой. 

Главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток (с 29 декабря до 27 февраля). Такое решение было вынесено 30 декабря в Псковском городском суде. 

Уголовное дело в отношении Анастасии Повторейко возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности). 

Из предъявленного обвинения следует, что обвиняемая в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года, превышая свои должностные полномочия, давала подчиненным сотрудникам указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области.

В результате в адрес областной инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 миллионов рублей.

Анастасия Повторейко занимает пост главного врача Псковской областной инфекционной больницы с 2020 года. С 2021 года назначена главным внештатным специалистом-пульмонологом Псковской области. 

19 сентября 2021 года избрана депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения партии «Единая Россия». В выборах участвовала в составе общеобластной части списка. Член комитета по труду и социальной политике.

На период временного отсутствия руководителя исполняющим обязанности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы назначен Александр Антонов.

Пресс-портреты

Повторейко Анастасия Викторовна

Повторейко Анастасия Викторовна

Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы

