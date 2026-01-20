Началось судебное заседание по обжалованию меры пресечения в отношении Анастасии Повторейко

Судебное заседание по обжалованию меры пресечения в отношении главного врача Псковской областной инфекционной больницы, депутата областного Собрания Анастасии Повторейко стартовало в Псковском областном суде 20 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Анастасия Повторейко будет принимает участие в заседании по видеоконференцсвязи. В зале суда сегодня присутствуют ее дети.

Напомним, заседание должно было состояться 16 января, но было перенесено из-за болезни подсудимой.

Главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток (с 29 декабря до 27 февраля). Такое решение было вынесено 30 декабря в Псковском городском суде.