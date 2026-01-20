В Куньинском округе сняли запрет на выход на лед

Глава Куньинского округа Олег Лебедев подписал распоряжение об отмене запрета выхода на лед местных водоемов. Об этом глава сообщил в своем Telegram-канале.

Олег Лебедев также обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и быть крайне внимательными при выходе на лед.

«Безопасным для человека считается лед толщиной не менее десяти сантиметров. Сейчас фактическая толщина льда больше, однако из-за температурных перепадов и снегопадов на многих водоемах лед не монолитный, а многослойный. Между слоями – вода. Будьте предельно осторожны!» — призвал глава.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

«Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых! Увозите мусор с собой и не ставьте машины в неположенном месте в пределах водоохранной зоны! Берегите себя, своих друзей и близких. Всем рыбакам – удачной рыбалки!» — проинформировал Олег Лебедев.