 
Общество

В Куньинском округе сняли запрет на выход на лед

0

Глава Куньинского округа Олег Лебедев подписал распоряжение об отмене запрета выхода на лед местных водоемов. Об этом глава сообщил в своем Telegram-канале.

Олег Лебедев также обратился к жителям с просьбой соблюдать меры безопасности и быть крайне внимательными при выходе на лед.

«Безопасным для человека считается лед толщиной не менее десяти сантиметров. Сейчас фактическая толщина льда больше, однако из-за температурных перепадов и снегопадов на многих водоемах лед не монолитный, а многослойный. Между слоями – вода. Будьте предельно осторожны!» — призвал глава.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.

«Не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых! Увозите мусор с собой и не ставьте машины в неположенном месте в пределах водоохранной зоны! Берегите себя, своих друзей и близких. Всем рыбакам – удачной рыбалки!» — проинформировал Олег Лебедев. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026