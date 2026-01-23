 
Общество

«Хайпожоры»: Невероятная жестокость, начало блокировки Telegram и доходы от интернет-рекламы 

0

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые обсудят ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Невероятная жестокость: как в Пскове спасали выброшенных собак всем интернетом;
  • Начало блокировки Telegram: реальность или слухи;
  • Роскомнадзор раскрыл доходы бюджета от интернет-рекламы. 

Начало программы — в 12.04. Видеотрансляцию можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

