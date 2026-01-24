Состоялась почётная отставка судьи арбитражного суда Псковской области

Квалификационная коллегия судей Псковской области приняла почетную отставку судьи арбитражного суда Псковской области Ольги Шубиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото: арбитражный суд Псковской области

Председатель суда Любовь Алексеева поздравила Ольгу Шубину с почетной отставкой, выразила признательность и благодарность за многолетний добросовестный труд по отправлению правосудия. Пожелала крепкого здоровья, семейного уюта, душевного спокойствия и реализации всех планов, на которые раньше не хватало времени.

Заместитель председателя суда-заместитель председателя совета судей Псковской области Светлана Циттель вручила Ольге Шубиной почетную грамоту арбитражного суда Псковской области и совета судей Псковской области.

В торжественной обстановке в адрес Ольги Шубиной прозвучало много теплых слов, а также слова благодарности и добрые пожелания от коллег за многолетнюю совместную работу, её профессионализм и выдержку.

Стаж работы Шубиной О.Л. по юридической специальности более 28 лет, в том числе в судебной системе более 21 года, в должности судьи более 14 лет. С января 2005 года Шубина О.Л. работала в арбитражном суде Псковской области на должностях помощника судьи, помощника председателя суда.

Указом президента Российской Федерации от 18 марта 2011 года № 325 Шубина О.Л. назначена судьей арбитражного суда Псковской области без ограничения срока полномочий.