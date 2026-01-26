Псковские росгвардейцы почтили память погибшего товарища

Псковские росгвардейцы почтили память старшего лейтенанта внутренней службы Олега Караулова, погибшего при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В церемонии приняли участие руководители регионального управления Росгвардии и личный состав специального отряда быстрого реагирования «Гепард» Росгвардии. Собравшиеся почтили паять Олега Караулова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Олег Александрович Караулов родился 4 января 1963 года.

С 1986 по 1994 год служил в Вооруженных Силах, в должности заместителя командира разведывательной группы. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С апреля 1995 года Олег Караулов проходил службу в должности оперуполномоченного СОБР УБОП при УВД Псковской области.

Старший лейтенант внутренней службы Олег Караулов погиб 24 января 1996 г. в городе Грозный, в ходе оперативно-розыскных мероприятий по поиску и ликвидации незаконных вооруженных формирований.

За образцовое выполнение служебного долга, проявленное при этом мужество и стойкость, Олег Караулов Указом президента России награжден Орденом мужества (посмертно).