 
Общество

Ресторан восточной кухни «Чайхона» в Пскове закрывается

1

Ресторан восточной кухни «Чайхона» в Пскове закрывается, сообщается в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Яндекс. Карты

«Друзья, нам очень непросто это писать… Ресторан "Чайхона" закрывается. Спасибо каждому из вас за то, что все эти годы вы были с нами: приходили семьями, отмечали важные моменты, смеялись, знакомились, возвращались снова и снова. Для нас это было больше, чем работа - это была часть жизни. К сожалению, иногда так происходит, и приходится прощаться с местом, которое стало родным. Но мы верим, что важны не стены, а люди и атмосфера, которую мы создаём вместе. Это не прощание. Это новая глава. Спасибо, что вы с нами», - написали в группе заведения.

Ранее сообщалось о закрытии в Пскове ресторана «Мюзикл». 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026