Ресторан восточной кухни «Чайхона» в Пскове закрывается, сообщается в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Яндекс. Карты

«Друзья, нам очень непросто это писать… Ресторан "Чайхона" закрывается. Спасибо каждому из вас за то, что все эти годы вы были с нами: приходили семьями, отмечали важные моменты, смеялись, знакомились, возвращались снова и снова. Для нас это было больше, чем работа - это была часть жизни. К сожалению, иногда так происходит, и приходится прощаться с местом, которое стало родным. Но мы верим, что важны не стены, а люди и атмосфера, которую мы создаём вместе. Это не прощание. Это новая глава. Спасибо, что вы с нами», - написали в группе заведения.

